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Эксперт объяснил отсутствие детонации упавшей в Молдавии ракеты

Военный эксперт «Известий» Рамм отметил, что упавшая в Молдавии боеголовка от С-300 была просрочена
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Фото: соцсети
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Военный эксперт Алексей Рамм в воскресенье, 15 января, сообщил «Известиям», что боеголовка ракеты С-300, упавшая возле приграничного села Ларга в Молдавии, могла быть просроченной, из-за чего и не сдетонировала.

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Такие выводы он сделал после анализа фотографий снаряда, обнародованных властями Молдавии. Он предположил, что из-за истекшего срока годности самоликвидация боеголовки оказалась невозможной.

Минобороны Молдавии сообщило, что саперы уничтожат боевую часть снаряда на месте в условиях максимальной безопасности.

Ранее в этот же день МВД Молдавии рассказало, что в боевой части фрагмента ракеты, упавшей на севере республики, обнаружено около 80 кг взрывчатки.

Накануне премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что данный инцидент является неуважением молдавского суверенитета.

О падении ракеты на территории страны стало известно 14 января. Обломки обнаружили патрули погранполиции в районе сектора Ларга.

В конце декабря об обнаружении элементов С-300 заявляли в минобороны Белоруссии. Ракета была обнаружена в Брестской области и сбита системами ПВО. До этого, в середине ноября, украинская ракета С-300 упала в Польше.

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