Лондон может отказаться от СВПД после казни британца в Иране

Лондон может отказаться от поддержки иранской ядерной сделки после казни Алирезу Акбари. Он имел двойное гражданство — Ирана и Великобритании, сообщают СМИ. Ранее Акбари занимал пост заместителя министра обороны исламской республики. Экс-чиновника казнили за шпионаж в пользу Британии, передает телеканал «Известия». В 2015 году Тегеран заключил соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий с США, Россией, Китаем, Великобританией, Германией и Францией. План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Ирана. В обмен Тегеран должен был свернуть ядерную программу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.