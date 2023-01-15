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СМИ узнали о намерении Британии передать Украине военные вертолеты Apache

Mirror: Британия отправит Украине боевые вертолеты Apache
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Фото: TASS/FRANCIS R. MALASIG
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Великобритания, помимо танков Challenger 2, планирует передать Украине боевые вертолеты Apache. Об этом 14 января сообщила газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны.

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Отмечается, что 14 танков отправят Киеву уже в ближайшее время.

«Сначала прибудут танки, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО последуют примеру», — приводит издание слова источника.

Вертолетов будет не более четырех, их оснастят ракетами Hellfire, передает газета.

Источник отметил, что поставки Apache на Украину являются важным шагом с тактической точки зрения. Однако он подчеркнул, что вертолетов должно быть больше, чтобы их применение приобрело стратегическое значение.

Накануне, 14 января, Лондон анонсировал передачу Киеву танков Challenger 2. Британский премьер-министр Риши Сунак назвал настоящий момент самым подходящим для наращивания снабжения украинских националистов военной техникой и призвал к этому союзников.

Кроме того, стало известно, что Великобритания начнет обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) использованию британских танков и гаубиц в ближайшие дни.

Посольство России в Лондоне предупредило об ужесточении конфликта на Украине в результате поставок британских танков. Дипломаты также подчеркнули, что курс на вооружение украинских радикалов отражает линию Лондона на затягивание конфронтации.

10 января отставной вице-маршал авиации Великобритании Шон Белл высказал мнение, что британские танки Challenger 2 могут быть бесполезны на Украине, так как они слишком сложны в эксплуатации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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