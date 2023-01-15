Анонсировали работы над импортозамещением научной аппаратуры «Луна-27»

Работа над импортозамещением научной аппаратуры миссии «Луна-27» начнется в этом году, сообщили в Институте космических исследований. Ученые изменят конструкторские решения, чтобы перейти на отечественные комплектующие, сообщает телеканал «Известия». Миссия «Луна-26» планировалась на 2024 год, «Луна-27» — на 2025 год, «Луна-28» — на 2027–2028 годы. Запуск аппаратов могут перенести на срок до двух лет из-за импортозамещения.

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