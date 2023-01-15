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Автомобильное движение будет закрыто на Крымском мосту 17 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Во вторник, 17 января, в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск), сообщил Минтранс РФ.

Правая в приоритете: Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту
Как полосу для машин смогли восстановить на две недели раньше срока

«17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве призвали водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Накануне, 14 января, автодорожную часть Крымского моста также частично закрывали на ремонт. Ожидалось, что ограничения начнут действовать с 3:00 на подъездах к мосту, автодорожную часть закроют с 4:00 до 16:00 мск. В результате движение удалось запустить досрочно.

Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части.

В декабре Хуснуллин сообщил, что полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

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