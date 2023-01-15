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В боевой части упавшей в Молдавии ракеты нашли около 80 кг взрывчатки

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Фото: МВД Молдавии
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МВД Молдавии в воскресенье, 15 января, сообщило, что в боевой части упавшего на севере республики фрагмента ракеты обнаружено около 80 кг взрывчатки.

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«Саперы обнаружили боеголовку на месте падения ракеты. По предварительным данным, боевая часть снаряжена примерно 80 кг взрывчатого вещества», — говорится в сообщении ведомства на Facebook (принадлежит компании Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской).

МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики накануне, 14 января. Отмечалось, что пограничники нашли фрагменты вблизи населенного пункта Ларга. Принадлежность ракеты устанавливается.

Как указал военный эксперт и обозреватель «Известий» Алексей Рамм, судя по опубликованным молдавской стороной снимкам, речь идет о ракете комплекса ЗРК С-300. Такие системы стоят на вооружении ПВО Украины.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица после появления данных об обнаружении обломков ракеты на севере республики заявила, что инцидент является неуважением молдавского суверенитета.

Это не первый случай, когда обломки украинских ракет попадают на территории других государств. Как отмечали эксперты, из-за технического состояния ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто сбиваются с курса, из-за чего происходят подобные инциденты.

Так, в конце декабря об обнаружении элементов С-300 заявляли в минобороны Белоруссии. Ракета была обнаружена в Брестской области и сбита белорусской противоракетной обороной. До этого, в середине ноября, украинская ракета С-300 упала в Польше. Тогда погибли два человека.

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