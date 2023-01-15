Россиянка опубликовала в соцсетях фото из вскоре упавшего в Непале самолета
Гражданка РФ, предположительно, находившаяся на борту турбовинтового пассажирского самолета АTR 72, опубликовала фото перед вылетом в Непале. Вскоре воздушное судно потерпело крушение.
«Еду в Непал!» — написала она.
На кадре девушка сидит в салоне самолета.
О крушении воздушного судна стало известно ранее в воскресенье. Самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines упал после вылета из Катманду упал вблизи города Покхара, куда шел на посадку. На кадрах, предположительно, крушения, распространившихся в соцсетях и СМИ, видно, как самолет стремительно приближается к земле.
В результате крушения 68 пассажиров и четыре члена экипажа самолета погибли. В числе пассажиров были четыре россиянина, посольство РФ в Непале подтвердило их гибель.
Премьер Непала созвал экстренное заседание правительства в связи с крушением самолета. Причины трагедии устанавливаются, на месте работают экстренные службы.