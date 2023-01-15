На борту потерпевшего крушение в Непале самолета находились четверо россиян

Четверо граждан РФ находились на борту самолета, потерпевшего крушение в Непале в воскресенье, 15 января. Об этом сообщило посольство России в стране.

«По предварительной информации, на борту этого самолета находились четверо россиян. Посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан», — сообщили ТАСС в дипмиссии.

На борту воздушного судна также были граждане Австралии, Франции и Аргентины, передает местный телеканал News18 со ссылкой на представителя аэропорта.

По его данным, речь идет о четверых гражданах РФ, 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, один ирландец, двое корейцев, один гражданин Аргентины и гражданин Франции.

Как сообщило агентство ANI в Twitter, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созывает экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением самолета.

О крушении воздушного судна стало известно ранее в воскресенье. Пассажирский самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines упал после взлета вблизи города Покхара. На кадрах крушения, распространившихся в соцсетях и СМИ, видно, как самолет, летящий на небольшой высоте, резко уходит в сторону, буквально заваливаясь на бок, и приближается к земле.

По последним данным СМИ, погибли не менее 40 человек. Всего на борту находилось 72 человека, из них 68 пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

На месте крушения работают спасатели, причины трагедии устанавливаются.