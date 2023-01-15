При крушении самолета в Непале погибли 40 человек

Тела не менее 40 погибших найдены на месте крушения самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines. Об этом 15 января сообщил телеканал NEWS18 со ссылкой на представителя авиауправления страны.

Ранее издание The Himalayan Times писало об обнаружении 32 погибших. На данный момент ведутся спасательные работы.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с трагедией. Также сообщается, что он вылетел в международный аэропорт Трибхуван, чтобы оценить ее последствия.

Пассажирский самолет АTR 72 разбился при посадке недалеко от аэропорта Покхары в воскресенье, 15 января. На борту находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа.

В то же время в соцсетях расходится видео, предположительно, момента перед крушением самолета. На кадрах видно, как воздушное судно стремительно приближается к земле.