Представительница США Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная» 2022 года в Новом Орлеане

Представительница США филиппинского происхождения Р'Бонни Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная» 2022 года, который проходил в Новом Орлеане. Об этом стало известно 14 января.

Второе место заняла участница из Венесуэлы Аманда Дудамель, третье — представительница из Доминиканской Республики Андреина Мартинез.

Россию на конкурсе представляла обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова из Оренбурга. Она выбыла из борьбы на этапе отбора в полуфинал.

Отбор в полуфинальные топ-16 проходил 14 января. В него попали представительницы Пуэрто-Рико, Гаити, Доминиканской Республики, Австралии, Лаоса, Португалии, ЮАР, Канады, Тринидада и Тобаго, Кюросао, Индии, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Испании и США.