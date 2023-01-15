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Представительница США Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная» 2022 года в Новом Орлеане

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Представительница США филиппинского происхождения Р'Бонни Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная» 2022 года, который проходил в Новом Орлеане. Об этом стало известно 14 января.

Второе место заняла участница из Венесуэлы Аманда Дудамель, третье — представительница из Доминиканской Республики Андреина Мартинез.

Россию на конкурсе представляла обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова из Оренбурга. Она выбыла из борьбы на этапе отбора в полуфинал.

Отбор в полуфинальные топ-16 проходил 14 января. В него попали представительницы Пуэрто-Рико, Гаити, Доминиканской Республики, Австралии, Лаоса, Португалии, ЮАР, Канады, Тринидада и Тобаго, Кюросао, Индии, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Испании и США.

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«Мисс Вселенная – 2023»
В Новом Орлеане состоялся финал 71-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», в котором приняла участие и россиянка Анна Линникова. Самые привлекательные девушки планеты — в фотогалерее «Известий»
Фото: AP Photo/Gerald Herbert
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«Мисс Вселенная – 2023»

Победительница традиционно награждается короной. В этом году главный символ конкурса красоты — корона Force for Good («Сила благодетели». — Ред.), украшенная 110 каратами сапфиров и 40 каратами алмазов, отражающими «необходимость в каждом призыве к изменениям», как их описали на церемонии открытия конкурса. Важнейшие изменения приходят со временем, если непрерывно прикладывать усилие, — символизирует сапфир в центре в 45,14 карата

Фото: Getty Images/Josh Brasted
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«Мисс Вселенная – 2023»
Всего в конкурсе участвовали девушки из 84 стран. На фото все участницы на открытии конкурса вместе с Фредом Мувадом, ювелиром, создавшим корону, и ее прежней обладательницей — «Мисс Вселенная – 2021» — Харнааз Санду
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Miss Angola Swelia Da Silva Antonio walks onstage with fellow contestants for the start of the 71st Miss Universe Beauty Pageant in New
«Мисс Ангола» Свелиа Да Сильв Антонио на сцене с другими претендентками на титул на старте конкурса
Фото: AP Photo/Gerald Herbert
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«Мисс Вселенная – 2023»
Анна Линникова — «Мисс Россия – 2022» — также участвовала в конкурсе, несмотря на обращения оргкомитета «Мисс Вселенная Украина» с требованием не допустить россиянку к участию. На фото Анна представляет купальник и плащ с изображением жар-птицы
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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«Мисс Вселенная – 2023»
Наша соотечественница в качестве национального костюма представила бордовое платье, украшенное 50 тыс. кристаллов и жемчугом. Платье назвали «Корона Российской империи». Его создала петербургский дизайнер Ольга Малярова, вдохновленная образом оригинальной короны императрицы Екатерины II
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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The last of the 16 finalists respond as they are announced during the final round of the 71st Miss Universe Beauty Pageant in New Orleans, Saturday, Jan. 14, 2023. Left to right are Miss Curacao Gabriela Dos Santos, Miss India Divita Rai, Miss Venezuela Amanda Dudamel, Miss Spain Alicia Faubel, Miss USA R'Bonney Gabriel and Miss Colombia Maria Fernanda Aristizabal
Линникова, к сожалению, не прошла дальше полуфинала. За звание «Мисс Вселенной» боролись другие 16 девушек. Среди них — Аманда Дудамель из Венесуэлы, Р’Бонни Габриэль из США, Андреина Мартинез из Доминиканской Республики и другие. На фото можно увидеть, как девушки реагируют на оглашение списка финалисток
Фото: AP Photo/Gerald Herbert
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Anne Jakkaphong Jakrajutatip, the new owner of the Miss Universe Organization, presents the ImpactWayv Challenge Award to Miss Thailand Anna Sueangam-iam during the final round of the 71st Miss Universe Beauty Pageant in New Orleans
Энн Джакапонг — владелец проекта «Мисс Вселенная», трансгендерная женщина. В этом году конкурс в сотрудничестве с новой социальной сетью ImpactWayv, которая позиционирует себя как более здоровую альтернативу социальным сетям, вовлекающую людей в глобальное распространение некоего социального вклада (Impact), представил дополнительную награду ImpactWayv Challenge Award. Чтобы получить эту награду, участницы должны были пользоваться ImpactWayv и сделать наибольший вклад. По результатам конкурса эту награду получила «Мисс Таиланд» Анна Суеангам-ям. На фото Энн Джакапонг вручает ей этот приз
Фото: AP Photo/Gerald Herbert
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Miss Dominican Republic Andreina Martinez, Miss Curacao Gabriela Dos Santos, Miss Puerto Rico Ashley Carino, Miss U.S. R'Bonney Gabriel and Miss Venezuela Amanda Dudamel, the top five finalists, take part in the 71st Miss Universe pageant
Первыми пятью девушками в главном конкурсе стали: «Мисс Доминиканская Республика» Андреина Мартинез, «Мисс Кюрасао» Габриэла Дос Сантос, «Мисс Пуэрто-Рико» Эшли Карино, «Мисс США» Р'Бонни Габриэль и «Мисс Венесуэла» Аманда Дудамель
Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
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Miss U.S. R'Bonney Gabriel and Miss Venezuela Amanda Dudamel hold hands as they compete during the 71st Miss Universe pageant
В самый финал конкурса вышли две участницы — «Мисс США» и «Мисс Венесуэла». Они держались за руки, готовясь услышать, кто из них станет новой «Мисс Вселенная»
Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
2023-01-15T041602Z_2115726449_RC2RQY9BZM63_RTRMADP_3_USA-MISSUNIVERSE
Miss U.S. R'Bonney Gabriel is crowned Miss Universe during the 71st Miss Universe pageant
В результате в конкурсе выиграла Р'Бонни Габриэль, представительница от США. Девушке филлипинского происхождения 28 лет, она дизайнер экологичной одежды и модель
Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
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Miss USA R'Bonney Gabriel, back to camera, is hugged by other contestants after being crowned Miss Universe at the 71st Miss Universe pageant
По традиции, корону победительнице передала ее предыдущая обладательница — «Мисс Вселенная» Харнааз Санду из Индии. Несмотря на соперничество, девушки радуются друг за друга. Так все участницы бросились поздравлять новую «Мисс Вселенную» объятиями на сцене
Фото: AP Photo/Gerald Herbert
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