Представительница США Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная» 2022 года в Новом Орлеане
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- Представительница США Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная» 2022 года в Новом Орлеане
Представительница США филиппинского происхождения Р'Бонни Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная» 2022 года, который проходил в Новом Орлеане. Об этом стало известно 14 января.
Второе место заняла участница из Венесуэлы Аманда Дудамель, третье — представительница из Доминиканской Республики Андреина Мартинез.
Россию на конкурсе представляла обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова из Оренбурга. Она выбыла из борьбы на этапе отбора в полуфинал.
Отбор в полуфинальные топ-16 проходил 14 января. В него попали представительницы Пуэрто-Рико, Гаити, Доминиканской Республики, Австралии, Лаоса, Португалии, ЮАР, Канады, Тринидада и Тобаго, Кюросао, Индии, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Испании и США.
Победительница традиционно награждается короной. В этом году главный символ конкурса красоты — корона Force for Good («Сила благодетели». — Ред.), украшенная 110 каратами сапфиров и 40 каратами алмазов, отражающими «необходимость в каждом призыве к изменениям», как их описали на церемонии открытия конкурса. Важнейшие изменения приходят со временем, если непрерывно прикладывать усилие, — символизирует сапфир в центре в 45,14 карата