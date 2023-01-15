СК РФ возбудил более 2 тыс. дел в отношении украинских националистов

Следственный комитет России возбудил более 2 тыс. дел в отношении как минимум 600 украинских боевиков, от рук которых пострадало свыше 118 тыс. жителей Донбасса. Об этом 15 января заявил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Восемь лет международные правозащитные и судебные инстанции уклонялись от правовой оценки действий Киева, откровенно игнорируя голос мирных граждан, пострадавших от преступных действий нацистов. В этих условиях Следственный комитет России стал для жителей Донбасса надеждой на торжество справедливости и наказание военных преступников», — написал он.

Он также поздравил сотрудников СК РФ с 12-й годовщиной образования ведомства и пожелал им здоровья, мира и благополучия.

13 января министерство госбезопасности Луганской Народной Республики (МГБ ЛНР) возбудило уголовное дело против сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по статье «Шпионаж». По их сведениям, гражданин Великобритании Дэвид Оррэлс собирал и передавал данные воздушной разведки по заданию одной из стран НАТО.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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