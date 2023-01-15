Украинцы придумали новую хитрую схему ради выезда из страны

На Украине становится всё более распространенной новая схема по выезду мужчин призывного возраста за границу — через фиктивный брак с многодетной матерью-одиночкой или оформление опекунства над инвалидом. Об этом 14 января сообщила «Страна.ua».

По информации издания, у данной схемы уже появились посредники, готовые за $2–3 тыс. подыскать «невесту» и договориться с ней о регистрации брака. При этом будущей супруге также нужно будет заплатить $500–1000.

«По законодательству мужчина, состоящий в браке с многодетной матерью, может получить статус многодетного отца даже без усыновления детей (которое в военное время поставили на паузу). Это позволяет ему беспрепятственно выезжать за границу в любое время, даже если «жена» и «дети» при этом остаются на Украине. Доказать же фиктивность брака крайне сложно», — приводит «Страна.ua» слова главы адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислава Кравеца.

Отмечается, что наибольшее распространение эта стратегия получила в селах, где женщины часто воспитывают от трех до пяти детей в одиночку, а уровень жизни довольно низкий.

Для украинских мужчин есть и другая возможность выехать за границу — оформление брака с женщиной с инвалидностью, в том числе третьей группы. Это позволяет получить статус лица, сопровождающего инвалида, и покидать страну неограниченное количество раз. Однако такая схема гораздо менее распространенная, так как выезжать придется вместе с супругой.

Фиктивные браки начали набирать популярность после того, как другие схемы выезда перестали работать или сильно подорожали. Так, покупка военного билета обойдется в $10–15 тыс., а оформить учебу в иностранном вузе на сегодняшний день практически невозможно. Также стало слишком рисковано покидать Украину в качестве волонтера, так как правоохранительные органы очень внимательно проверяют таких граждан.

Регистрация брака с многодетной женщиной или инвалидом, однако, тоже не всегда безопасна. В некоторых областях страны эта схема уже недоступна из-за работы правоохранительных органов.

В октябре прошлого года сообщалось, что государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) задержала более 10 тыс. военнообязанных, пытавшихся незаконно покинуть страну. На тот момент украинские пограничники ежедневно отказывали в пересечении границы 150 лицам, в основном мужчинам призывного возраста.