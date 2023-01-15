Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции отметили рост силы России после каждого нападения Запада
Мир
США поставят Украине колесные БМП вместо гусеничных из-за их нехватки
Армия
В ДНР заявили о попытках Украины создать новый гаубичный дивизион с помощью США
Общество
Глава администрации Печоры обвинил жителей дома в полопавшихся от мороза трубах
Мир
США выделят грант на развитие «критического мышления» у сербской молодежи
Мир
Неизвестный открыл стрельбу по участникам похоронной процессии в Лондоне
Мир
WSJ предупредила о критическом уровне резервов США из-за поставок оружия Украине
Мир
Экс-сотрудник Белого дома заявил об истощении военных запасов НАТО и США
Стиль
Россиянка Анна Линникова не прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»
Спорт
Умар Нурмагомедов нокаутировал Барселоса в первом раунде на UFC Fight Night 217
Общество
Спасенные в Приморье котята дальневосточного леопарда обжились в вольере
Мир
Представительница США выиграла конкурс «Мисс Вселенная»

СМИ сообщили о возобновлении работы метро Харькова

0
Фото: TASS/EPA/Andrzej Lange
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Метро в Харькове утром 15 января возобновило работу, прерванную сутки назад из-за взрывов в городе. Об этом в воскресенье сообщает издание «Клименко тайм».

Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ
Повреждение транспортных узлов облегчает действия российских войск в зоне СВО

Накануне на территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Ряд регионов сообщил о взрывах. Так, о хлопках говорили власти Киевской, Львовской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Харьковской областей.

После этого начали аварийные отключения электроэнергии. Как рассказала жительница Харькова «Известиям», в городе наступил полный блэкаут. По ее словам, обесточен был весь город, работа метро прекращена.

Украинский энергохолдинг ДТЭК 14 января заявил о повреждении двух теплоэлектростанций (ТЭС) в результате взрывов. Работа одной ТЭС была полностью прекращена.

ВС РФ с 10 октября наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики Украины . Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Однако комментариев Минобороны РФ относительно инцидентов на Украине 14 января пока не поступало.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023