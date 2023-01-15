СМИ сообщили о возобновлении работы метро Харькова

Метро в Харькове утром 15 января возобновило работу, прерванную сутки назад из-за взрывов в городе. Об этом в воскресенье сообщает издание «Клименко тайм».

Накануне на территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Ряд регионов сообщил о взрывах. Так, о хлопках говорили власти Киевской, Львовской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Харьковской областей.

После этого начали аварийные отключения электроэнергии. Как рассказала жительница Харькова «Известиям», в городе наступил полный блэкаут. По ее словам, обесточен был весь город, работа метро прекращена.

Украинский энергохолдинг ДТЭК 14 января заявил о повреждении двух теплоэлектростанций (ТЭС) в результате взрывов. Работа одной ТЭС была полностью прекращена.

ВС РФ с 10 октября наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики Украины . Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Однако комментариев Минобороны РФ относительно инцидентов на Украине 14 января пока не поступало.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса.

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