Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как украинский снайпер в Соледаре стрелял в него, когда он пытался эвакуировать ребенка в безопасное место.

По его словам, зачистка в районах города проводилась около пяти дней назад. В одном из жилых домов были обнаружены мирные жители. Военный доложил об этом командиру и начал выводить людей.

«Я с ребенком на руках, ребенку не больше четырех лет, мальчишка <…> Начал выходить вот с этого подъезда, с подвала. И вот в этом направлении начал работать снайпер по нам. То есть мы под прикрытием огня потихонечку, стеночками, эвакуировали и мирных жителей, затем продолжили зачистку», — сказал он в воскресенье, 15 января, «РИА Новости».

Боец уточнил, что огонь велся с дистанции не более 500 м.

Он считает, что снайпер произвел стрельбу целенаправленно, так как, по утверждениям мирных жителей, у них с Вооруженными силами Украины (ВСУ) было много конфликтов.

Накануне жители Соледара рассказали «Известиям» о жестоком отношении украинских солдат к горожанам. По рассказу одной из местных жительниц, за слово «Россия» можно было получить пулю в лоб. Другая жительница заявила, что украинские войска обстреливали гуманитарные конвои с беженцами фосфорными снарядами. Их применяли и по мирным гражданам, и по военным.

Кроме того, очевидцы добавили, что артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно уничтожала жилые кварталы города. В итоге центральные кварталы Соледара практически полностью разрушены.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов и российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».