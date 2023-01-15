Минобороны: СБУ планирует взрыв зернохранилища в Харьковской области для обвинения России

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует устроить взрыв зернохранилища в Харьковской области для обвинения России в создании дефицита продовольствия в стране. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщило Министерство обороны РФ.

«В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине», «провоцировании голода» и «срыва», таким образом, зерновой сделки», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

В министерстве указали, что в западных СМИ инцидент будет представлен как «очередное злодеяние» со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ, на которое должно ответить мировое сообщество.

Отмечается, что для подготовки диверсии в город Волчанск прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ численностью до 30 человек. Владельцем зернохранилища является внештатный сотрудник СБУ В. Уваров, руководителем группы — А. Ткачук. Кроме того, ведомству известны установочные данные на всех остальных ее членов, а также нынешнее место базирования.

Как утверждают в Минобороны, так Киев пытается надавить на общественное мнение в западных странах, чтобы добиться новых поставок вооружений на фоне военных неудач украинской армии и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Рамштайне 20 января.

Накануне, 14 января, посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта нет. Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло тогда призвала все заинтересованные стороны работать над снятием препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 декабря, в 2022 году с Украины было вывезено 16 млн т продукции в рамках зерновой сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».