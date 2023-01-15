Карта спецоперации на Украине 15 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 15 января можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 14 января был нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.



Кроме того, на купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка в Харьковской области и Новоселовское в Луганской Народной Республике.

В результате огневого удара за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих.



На краснолиманском направлении общие потери ВСУ составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.



На донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовс и ж/д станции Соль.

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