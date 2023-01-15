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США поставят Украине колесные БМП вместо гусеничных из-за их нехватки

НМ ДНР: США поставляют Украине колесные БМП вместо гусеничных из-за истощения своих запасов
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Фото: commons.wikimedia.org
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Вашингтон поставит Киеву колесные боевые машины пехоты (БМП) вместо гусеничных, так как у Запада истощились складские запасы. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Это говорит о том, что нужного количества гусеничной техники для восполнения потерь ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) они поставить уже просто не имеют возможности. И потому идет замещение гусеничной бронированной техники колесной», — сказал источник ТАСС из НМ ДНР.

Отмечается, что это логичное решение, так как лучше поставить хотя бы что-то бронированное, а колесная техника дешевле и имеется на складах в большом количестве. При этом источник отмечает, что такие БМП более легко бронированы и более уязвимы.

«Была бы возможность поставить 500 [БМП] Bradley — поставили бы их. Но такой возможности нет физически. Вообще это больше к вопросу об истощении складских запасов у западной коалиции», — пояснил он.

Ранее, 14 января, офицер американской армии в отставке Джефф Джагер заявил, что срок развертывания боевых машин пехоты Bradley украинскими военными будет долгим. Подобная система требует значительного уровня технических и тактических знаний, объяснил он.

13 января американский офицер в отставке Брент Иствуд сообщил, что запасы боеприпасов США, которые они могут передать для нужд ВСУ, заканчиваются. По его словам, для полного восстановления запасов США может потребоваться от пяти лет и более.

Как указал военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, США через помощь Украине совершают хитрый политический шаг — фактически поддерживают собственный военно-промышленный комплекс (ВПК). К тому же поставки БМП Bradley могут стать медвежьей услугой Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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