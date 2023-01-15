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США выделят грант на развитие «критического мышления» у сербской молодежи

RT: США выделят $160 тыс. на программу по развитию «критического мышления» у молодежи Сербии
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Госдепортамент США планирует выделить $160 тыс. на образовательную программу для населения Сербии. Об этом стало известно RT из документов с описанием гранта 15 января.

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В документах говорится, что будущие подрядчики должны будут организовать курсы для изучения английского языка. Американская инициатива направлена на взаимодействие с молодежью, студентами, преподавателями и молодыми специалистами. Одной из целей программы является укрепление связей между американскими и сербскими студентами.

Из документа следует, что необходимая работа может проводиться в любых формах: семинаров, курсов, хакатонов, онлайн-проектов и прочих мероприятий.

«Обучение английскому языку, развитие «критического мышления», обучение «пониманию мира». В контексте изучения языка понятно, что американцы нацелены на то, чтобы вместе с ним популяризировать американский менталитет»,— прокомментировал инициативу США старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

По мнению эксперта, такие курсы нацелены на выявление лидеров, которые будут готовы отстаивать американскую точку зрения. Он считает, что США будут преследовать именно эту цель в Сербии.

Накануне, 14 декабря стало известно, что США выделит до $250 тыс. на «укрепление культурных связей» с Грузией, а также «укрепление демократии» и «гражданского общества» через искусство. Инициатива будет курироваться отделом по связям с общественностью американского посольства в Тбилиси.

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