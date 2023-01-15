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Американская писательница осудила пиар Зеленского в США

Писательница Кейтлин Джонстоун назвала Зеленского «корпоративным талисманом» США
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Фото: Global Look Press/Ken Cedeno
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Американская писательница и журналист Кейтлин Джонстоун назвала пиар президента Украины Владимира Зеленского в США позорным. Статью, в которой она перечислила 20 самых позорных пиар-ходов украинского лидера, Джонстоун опубликовала на своем официальном сайте 14 января.

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По ее словам, во время прокси-войны США на Украине было много примеров пропагандистской дерзости и наглой журналистской халатности, однако то, как Зеленский был превращен в «корпоративный талисман для самой агрессивной кампании, когда либо-придуманной, является одним из самых жутких аспектов этой кампании».

Джоунстон назвала позорными способы набора популярности Зеленским, среди которых размещение его бюста в Капитолии США и съемка для обложки Vogue. Автор считает фальшивой и голливудской фразу президента, что Украине «нужно оружие, а не поддержка».

Также писательница отметила, что средства массовой информации тоже внесли вклад в неуклюжий пиар украинского лидера. Журнал Time назвал его человеком года, напомнила автор. В список попали выступления Зеленского на «Золотом глобусе» и «Грэмми» и других форумах и фестивалях.

Журналист также осудила действия знаменитостей, которые публично поддержали политика, например, Марк Хэммил, Шон Пенн, Бен Стиллер, музыкант Боно.

В заключение автор отметила, что такой пиар — «насилие над умом» и что люди, вероятнее всего, уже устали от этого.

25 декабря читатели немецкого Die Welt посмеялись над видеопоздравлением украинского президента Владимира Зеленского с Рождеством. Немцы предположили, что он сам вряд ли верит своим словам, которые говорил в поздравлении.

22 декабря интернет-пользователям показалась забавной видеозапись, на которой Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден идут по коридору Белого дома в замедленной съемке.

8 ноября читатели британского издания The Daily Mail высмеяли визит в Киев актера Шона Пенна, который встретился с президентом Украины и на время оставил ему свою статуэтку премии «Оскар».

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