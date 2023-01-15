В Самарской области произошло возгорание на рынке

В городском округе Кинель Самарской области произошло возгорание рынка. Об этом в воскресенье, 15 января, рассказали в ГУ МЧС по региону.

Как уточняется в сообщении, загорелись торговые павильоны. Площадь распространения огня составила 1500 кв. м.

К ликвидации возгорания были привлечены 93 человека и 34 единицы техники, в том числе два пожарных поезда.

Ранее, 11 января, в центре Самары на улице Некрасовской загорелся многоквартирный дом. Горела лестничная клетка с с первого по третий этаж.

В результате происшествия погибла пятилетняя девочка, еще четыре человека, в том числе ребенок, пострадали.