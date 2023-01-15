Россиянка Анна Линникова не прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»

Россиянка Анна Линникова завершила выступление на конкурсе «Мисс Вселенная». Девушка не попала в топ-16 моделей, которые продолжат борьбу за корону лучшей, о чем стало известно ранним утром воскресенья, 15 января.

В американском городе Новый Орлеан вечером 14 января состоялся отбор 16 полуфиналисток из 86 участниц. В него попали представительницы Пуэрто-Рико, Гаити, Доминиканской Республики, Австралии, Лаоса, Португалии, ЮАР, Канады, Тринидада и Тобаго, Кюросао, Индии, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Испании и США.

Также из состязания красавиц выбыла Мисс Украина — Виктория Апанасенко. Украинский портал «Обозреватель» сообщил, как украинская конкурсантка «смогла избежать скандала и неверного впечатления» при подготовке к коллективному фото.

Апанасенко, стараясь избежать возможности оказаться рядом с россиянкой, схватилась за стоящую рядом участницу, чтобы Линниковой не нашлось места, после чего украинка попросила Мисс Колумбию поменяться местами.

Модель из Норвегии Ида Хануан прервала участие в конкурсе из-за болезни — у нее выявили коронавирус.

Представительница России — 22-летняя Анна Линникова стала стала одной из участниц конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в США. На пройденных этапах конкурса модель продемонстрировала купальник цвета фуксии, кейп с орнаментом в виде жар-птицы и ярко-алое вечернее платье от петербургского дизайнера.

RIA_8344992 Победительница конкурса «Мисс Россия-2022» Анна Линникова Фото: РИА Новости/Алексей Никольский RIA_8345007 Победительница конкурса «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова во время пресс-конференции в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Никольский GettyImages-1456024401 Анна Линникова выходит на сцену во время предварительного этапа конкурса «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455934137 Анна Линникова выходит на сцену во время 71-го конкурса национальных костюмов «Мисс Вселенная» Фото: Getty Images/Josh Brasted GettyImages-1455892824 Анна Линникова на конкурсе «Мисс Вселенная» Фото: Getty Images/Josh Brasted

Накануне мать модели Наталья рассказывала, как Анну поддерживают все знакомые семьи, друзья и почти весь Оренбург, откуда она родом. По ее словам, все понимают, как Анне «очень-очень непросто». Наталья заверила, что максимальный вклад в модельную карьеру сделала сама Анна. Родители и родственники только поддерживали ее и до 18 лет помогали с бумагами и контрактами.