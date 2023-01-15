Умар Нурмагомедов нокаутировал Барселоса в первом раунде на UFC Fight Night 217

Российский боец Умар Нурмагомедов одержал победу в поединке с бразильским соперником Раони Барселосом в рамках турнира UFC Fight Night 217, который состоялся в Лас-Вегасе. Об этом стало известно в субботу, 14 января.

Как пишет газета «Спорт-Экспресс», Нурмагомедов нокаутировал соперника за 20 секунд до конца первого раунда. Любопытно, что первый значимый удар нанес Барселос. Он точно попал Нурмагомедову с правой. Нурмагомедов же работал с соперником в стойке, порой пробивая защиту. Но за десятки секунд до перерыва россиянин пробил мидл-кик по печени и добавил хук с левой в челюсть бразильца. Барселос ушел в нокаут.

«Я не видел, что он отрубился. Я извинился перед ним за добивания. Это мой первый нокаут в жизни. С ума сойти! Я не знаю, как это случилось», — цитирует издание Нурмагомедова в интервью Полу Фелдеру.

Эта победа стала для 26-летнего Нурмагомедова 16-ой за 16 поединков по правилам ММА.

Бразилец Барселос может похвастаться 17-ю победами. Поражений у соперника российского бойца теперь четыре.

7 января стало известно о решении экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова полностью прекратить работу в индустрии смешанных единоборств (MMA). Российский спортсмен, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 1 июля 2022 года был официально введен в Зал славы UFC. В заявлении говорилось, что Хабиб стал первым бойцом, пополнившим Зал славы в 2022 году.