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Артисты ансамбля песни и пляски порадовали военнослужащих в зоне СВО любимыми песнями
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Артисты ансамбля песни и пляски порадовали военнослужащих в зоне СВО любимыми песнями

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Для них были исполнены известные военные песни, композиции из репертуара рок-групп и популярных артистов, о чем в воскресенье, 15 января, рассказали в Минобороны.

«Большое спасибо ребятам, что приехали, поддержали нас, не побоялись в это время. Самое главное — это поддержка. У них действительно получилось поднять настроение, спасибо», — поделился впечатлениями пулеметчик с позывным Хасан.

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На ней изображен орден Красной Звезды — один из самых почетных в советское время

Как отметили артисты, поначалу военнослужащие выглядят уставшими, но стоит им услышать знакомые мелодии... в лесу, в месте дислокации, ребята начинают подпевать и аплодировать.

«Во-первых, это моя работа, ну и надо поддержать пацанов, которые здесь работают. Когда на концерт приезжаем — понурые лица, все устали. А после концерта появляются улыбки на лицах, мы их хоть немножко расслабляем, радуем», — рассказал солист ансамбля Александр Шульгин.

В ноябре 2022 года Минобороны показывало, как артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед мобилизованными военнослужащими, прибывшими для прохождения доподготовки в тыловые районы зоны специальной военной операции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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