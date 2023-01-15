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Неизвестный открыл стрельбу по участникам похоронной процессии в Лондоне

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Неизвестный устроил стрельбу по похоронной процессии у одной из церквей в Лондоне, в результате чего шесть человек были ранены. Об этом стало известно в субботу, 14 января, из сообщения столичной полиции в Twitter.

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«Мы можем подтвердить, что шесть человек получили ранения в результате стрельбы на Финикс-роуд», — говорится в публикации в Twitter.

Полиция добавляет, что среди пострадавших есть семилетняя девочка, которая находится в больнице критическом состоянии. Еще одна девочка 12 лет получила легкое ранение в ногу и была выписана из больницы после того, как ей оказали необходимую помощь. Ранения также получили четыре женщины 21, 41, 48 и 54 лет. Состояние трех из них оценивается как стабильное, сообщает Daily Mail.

По предварительным данным, стрелок открыл огонь из движущегося автомобиля в момент, когда на процессии были выпущены белые голуби мира, после чего скрылся с места происшествия. Полиция ведет срочное расследования по факту происшествия, злоумышленника разыскивают, территория у церкви оцеплена.

Предполагается, что мужчина целился в одного из присутствующих на церемонии. Также рассматривается вариант, что действия злоумышленника стали актом мести.

Ранее, 8 января, в американском штате Монтана на вечеринке по случаю дня рождения мужчина открыл стрельбу и ранил человека. После стрелявший забаррикадировался в доме.

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