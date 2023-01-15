Украинские националисты выпустили три натовских снаряда по Горловке

Украинские националисты в ночь на воскресенье, 15 января, выпустили три снаряда натовского калибра по Никитовскому району города Горловка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

«В 23:55 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Мэр Горловки Иван Приходько 13 января заявил об обстреле украинскими националистами Мичуринской исправительной колонии. В результате инцидента никто не пострадал.

9 января центр Горловки также был обстрелян украинскими военными. Мэр уточнял, что снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы. При обстреле никто не пострадал.

Последствия обстрела Горловки запечатлел корреспондент «Известий». На кадрах видны обрушения фасада жилого дома и выбитые из окон стекла.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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