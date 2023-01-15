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Синоптики рассказали о погоде с небольшим снегом в Москве и области 15 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица, а также от 2 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в воскресенье, 15 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от -2 градусов до нулевой отметки, ночью столбики термометров понизятся вплоть до 4 градусов ниже нуля.

На территории Московской области синоптики обещают от -5 градусов в дневное время суток и до 2 градусов мороза — в ночное.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Накануне, 14 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столице на следующей неделе: так, на юго-западе Москвы температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла. По его словам, местами выпадет небольшой снег, дождя и сильных осадков не ожидается.

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