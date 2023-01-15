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Минобороны предупредило о провокации СБУ для дискредитации РФ в рамках зерновой сделки

Минобороны: СБУ готовит провокацию для дискредитации России в рамках зерновой сделки и обвинений в дефиците продовольствия
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Фото: REUTERS/Hugh Rutherford
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Украинская служба безопасности (СБУ) готовит в ближайшие дни провокацию для дискредитации России в рамках зерновой сделки и обвинений в создании «дефицита продовольствия» на Украине. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщило Министерство обороны РФ.

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«В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине», «провоцировании голода» и «срыва», таким образом, «зерновой сделки». В западных СМИ инцидент будет представлен как «очередное злодеяние российских войск», требующее «жесткой ответной реакции мирового сообщества», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как уточняется, для подготовки диверсии в город Волчанск под Харьковом прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и около 30 сотрудников СБУ.

«Владельцем зернохранилища является внештатный сотрудник Службы безопасности Украины В. Уваров. Известны также установочные данные на руководителя группы А. Ткачука и всех остальных ее членов, а также их нынешнее место базирования — в военкомате города Волчанск по адресу ул. Духовная, д.29», — уточняется в публикации.

На фоне неудач украинских боевиков на поле боя в преддверии встречи натовских министров обороны, которая должна состояться 20 января в Рамштайне, Киев такими методами пытается усилить давление на общественное мнение западных стран для новых поставок военной техники и современных вооружений, подчеркнули в министерстве.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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