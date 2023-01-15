Мэрия Парижа вынесла на референдум запрет аренды электросамокатов

Администрация Парижа планирует провести весной референдум о запрете аренды электросамокатов, а также составить «уличный кодекс» для скутеров и велосипедистов. Об этом мэр города Анн Идильго рассказала газете La Parisien в интервью, опубликованном в субботу, 14 января.

«Свободное движение самокатов — это настоящая проблема. В голосовании, которое будет организовано 2 апреля, я задам вопрос парижанам, чтобы понять, чего они хотят. Им нужно будет ответить на простой вопрос: нужно ли оставить самокаты в свободной аренде? На мой взгляд, это надо прекратить», — переводит высказывание Идильго «Газета.Ru».

По ее словам, движение по парижским улицам стало хаотичным из-за одновременного присутствия на них автомобилей, мопедов, велосипедов и электросамокатов. Для комфортного и безопасного передвижения для парижан будет разработан новый свод правил дорожного движения, который будет представлен примерно к июню.

26 ноября стало известно, что с 1 марта 2023 года на улицах Москвы с разрешенной скоростью движения более 80 км/ч запретят поездки на самокатах. Такие зоны будут выделяться специальными табличками.

Днем ранее замруководителя столичного департамента транспорта Алексей Митяев рассказал, что для электросамокатов появятся специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры.