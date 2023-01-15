Реклама
Прямой эфир
Мир
Минобороны предупредило о провокации СБУ для дискредитации РФ в рамках зерновой сделки
Мир
Профессор назвал несамостоятельность властей причиной отставки главы минобороны ФРГ
Мир
Лондон начнет обучать ВСУ использованию британских танков и гаубиц в ближайшие дни
Мир
Британия передаст Украине танки Challenger 2 в ближайшие недели
Происшествия
В Ростове на остановке поезда найден мертвым боец ММА Георгий Гаглоев
Мир
Зрители в Словакии и Чехии назвали роль Чуриковой в сказке «Морозко» самой запоминающейся
Мир
Госминистр энергетики Катара назвал газ РФ одним из факторов стабилизации энергорынка
Мир
Мэрия Парижа вынесла на референдум запрет аренды электросамокатов
Мир
В Анкаре появилось представительство «Мотор Сич»
Мир
В Тель-Авиве около 80 тыс. человек вышли на митинг против юридической реформы
Мир
Польша передала Украине партию из 8 тыс. терминалов Starlink
Происшествия
Украинские националисты выпустили три натовских снаряда по Горловке

Мэрия Парижа вынесла на референдум запрет аренды электросамокатов

0
Фото: AP Photo/Lewis Joly
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Парижа планирует провести весной референдум о запрете аренды электросамокатов, а также составить «уличный кодекс» для скутеров и велосипедистов. Об этом мэр города Анн Идильго рассказала газете La Parisien в интервью, опубликованном в субботу, 14 января.

Своим подходом: в России приняли ГОСТ для электросамокатов и моноколес
Почему власти считают нужным оснастить устройства системами замедления и отслеживания

«Свободное движение самокатов — это настоящая проблема. В голосовании, которое будет организовано 2 апреля, я задам вопрос парижанам, чтобы понять, чего они хотят. Им нужно будет ответить на простой вопрос: нужно ли оставить самокаты в свободной аренде? На мой взгляд, это надо прекратить», — переводит высказывание Идильго «Газета.Ru».

По ее словам, движение по парижским улицам стало хаотичным из-за одновременного присутствия на них автомобилей, мопедов, велосипедов и электросамокатов. Для комфортного и безопасного передвижения для парижан будет разработан новый свод правил дорожного движения, который будет представлен примерно к июню.

26 ноября стало известно, что с 1 марта 2023 года на улицах Москвы с разрешенной скоростью движения более 80 км/ч запретят поездки на самокатах. Такие зоны будут выделяться специальными табличками.

Днем ранее замруководителя столичного департамента транспорта Алексей Митяев рассказал, что для электросамокатов появятся специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023