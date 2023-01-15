В квартире известных блогеров в Санкт-Петербурге случился пожар

На в поселке Металлострой Ленинградской области загорелась квартира известных блогеров Дани и Лерчика. Данную информацию подтвердили звезды в разговоре с «Известиями» в воскресенье, 15 января.

Пожар случился в ночь с 14 на 15 января. По словам Лерчика, никто из семьи не пострадал.

«Да, это так... Мы не пострадали. Квартира сгорела, но мы здоровы... Нас везут в больницу осматривать», — поделилась девушка.

Блогер уточнила, что причиной пожара стала плохая проводка. От нее огонь перебросился на потолок, после чего охватил всю квартиру. Сейчас на месте работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Даня и Лерчик — известные петербургские блогеры, рассказывающие в соцсетях о своей семье. Аккаунт инфлюэнсеров в TikTok набрал более 3 млн подписчиков.

Ранее, 13 декабря, мужчину спасли во время пожара в многоквартирном доме в Уфе. ему была оказана медицинская помощь. Из дома также были эвакуированы 25 человек, в том числе семеро детей.