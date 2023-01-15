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Профессор Вернер назвал несамостоятельность властей причиной отставки главы минобороны ФРГ

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Фото: Global Look Press/dpa/Thomas Frey
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Уход главы минобороны Германии Кристине Ламбрехт с должности стал одним из звеньев в череде множества проблем, как в самом военном ведомстве, так и в политике страны. Об этом в комментарии «Известиям» 14 января заявил профессор экономики и геополитики Ричард Вернер из ФРГ.

«Недовольство работой Ламбрехт копилось давно. Почти год слышны голоса, призывающие ее уйти в отставку. Копились и факты, которые работали против нее: например, ее речи, в которых она называла неверные цифры переданных Украине вооружений и давала неверную информацию о будущих поставках», — сказал он.

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Вернер отметил: немаловажной причиной стало и то, что экономика Германии и всей Европы вышла из строя в том числе оттого, что европейцы сами навязали себе запреты на импорт. Теперь вину за это пытаются свалить на Россию. А проблемы министерства обороны ФРГ, по мнению Вернера, начались еще в 2010-х годах.

«Уже тогда они показали политический непрофессионализм. И применение их знаний уменьшилось в разы из-за этого. Было много вопросов к бундесверу, к компетенции этих людей, например, об их стратегии. Но министры не выбирают посты, их туда назначают. Это очень рискованная работа, в которой те, кто их назначал, «не нюхали пороха». А потом они представляют ФРГ как страну со своей суверенной политикой. Но это не там. Мы также находимся под оккупацией США с далекого 1945 года», — отметил профессор.

Он указал: то, что правительство ФРГ делает якобы в интересах государства, на самом деле предписано США.

«Это не очень хорошо для Германии, такая политика, но собственного голоса у нашей страны, к сожалению, нет. Передача оружия — это частный случай этого общего закона. Нам говорят передавать оружие и не думать ни о чем другом. Защита собственной страны оказывается в списке приоритетов ниже», — резюмировал Вернер.

13 января источники газеты Bild рассказали о решении Ламбрехт уйти в отставку. По данным информаторов, внутри правительства обсуждается вопрос преемника главы МО. При этом в правительстве страны комментировать информацию не стали, назвав ее слухами.

Еще одно немецкое издание, Süddeutsche Zeitung, 4 января сообщило, что лидеры крупнейшего оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали отставки главы министерства обороны ФРГ Ламбрехт. Они заявили, что нынешняя глава военного ведомства цепляется за свой пост и «каждый час пребывания госпожи Ламбрехт на посту ослабляет авторитет канцлера».

Мерц, в частности, осуждал новогоднее видеообращение, которое вызвало волну критики в адрес Ламбрехт. Многие зрители негодовали, что речь министра заглушили гремевшие на заднем фоне петарды. Госпожа Ламбрехт не надела микрофон, из-за чего некоторые слова были практически неслышны.

До этого, 13 декабря 2022 года, Ламбрехт заявила, что бундесвер не может выполнять свои обязательства перед НАТО. В ее отчете было сказано, что Германия ограничена в выполнении задач НАТО, в том числе в усилении восточного фланга альянса.

Кристине Ламбрехт была назначена на пост министра обороны Германии в декабре 2021 года. До этого, с июня 2019 года, она была главой минюста ФРГ. Кроме того Ламбрехт с мая 2021 года параллельно находилась во главе министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

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