Матрос Алексей Курмазов составе штурмовой группы освобождал один из населенных пунктов, когда из замаскированной позиции на них обрушились украинские боевики. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в воскресенье, 15 января.

Штурмовая группа оперативно сориентировалась и подавила огневую точку противника, продолжив наступление. Однако враг при поддержке артиллерии перешел в контратаку. Матрос Курмазов занял выгодную позицию в одном из разрушенных артиллерией домов и стал прикрывать товарищей.

В ходе боя командир штурмовой группы и еще один военнослужащий получили ранения. Заметив это, Курмазов эвакуировал раненых из зоны обстрела. Отбив контратаку врага, матрос по очереди вынес к медицинским подразделениям раненых сослуживцев и вернулся на огневую позицию.

Контратака противника была отбита, жизни российских военнослужащих, которым помог матрос Курмазов, спасены.

В ходе ведения оборонительных действий в одном из районов водитель-радиотелефонист сержант Александр Кузин обеспечивал связь внутри батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Позиции батальонной тактической группы (БТГр) подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Сержант Кузин под разрывами снарядов добрался до командно-штабной машины и вывел ее из-под обстрела. Затем он оперативно развернул средства связи на новой позиции и продолжил обеспечивать коммуникацию с подразделениями.

Грамотные и оперативные действия сержанта Кузина позволили сохранить управление подразделениями ВС РФ и отбросить националистов вглубь их обороны.

Накануне, 14 января, Минобороны рассказывало, как рота связи под командованием старшего лейтенанта Артура Лесникова обеспечивала всеми видами коммуникации батальонную тактическую группу российских Вооруженных сил. После массированного артобстрела со стороны противника часть техники связи получила повреждения и вышла из строя.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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