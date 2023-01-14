Полянский указал на отсутствие у ГА ООН полномочий для создания трибунала против РФ

Генеральная ассамблея (ГА) ООН не имеет полномочий для создания специального трибунала против России, заявил 14 января первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Любые подобные инициативы в Генеральной Ассамблее были бы с юридической точки зрения совершенно ничтожными, потому что у Генеральной Ассамблеи нет подобных полномочий», — сказал он в эфире RT.

Полянский отметил, что подобные идеи популярны на Западе, где ее «эксплуатируют с популистскими и политическими целями».

«Но я не вижу здесь какой-то практической основы, кроме как заставить серьезных людей смеяться. Это больше политическая, чем юридическая инициатива», — подчеркнул он.

12 января первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина в этом году представит на рассмотрение Генассамблеи (ГА) ООН проект резолюции о создании специального трибунала против России.

По ее словам, в феврале Киев вынесет на голосование еще один проект резолюции в поддержку «мирного плана» президента страны Владимира Зеленского.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 9 января сообщил, что создание международного трибунала по расследованию действий РФ на Украине, о котором 30 ноября 2022 года заявляла Франция, не стоит того, чтобы тратить время на комментарии этой «нелепой идеи».

Ранее, 5 декабря 2022 года, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного трибунала по Украине «находится на столе». По его мнению, важно то, чтобы Киев «мог привлечь к ответственности виновных за эти вещи». Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает усилия Международного уголовного суда «по сбору доказательств и информации».

В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что инициатива западных стран, которые предложили создать «международный суд по Украине», абсолютно нелегитимна и не окажет никаких последствий на Россию. Дипломат добавил, что, если какие-то люди хотят «выбрасывать деньги на что-то подобное», это является их правом, и Россия не будет этому мешать.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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