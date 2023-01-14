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Полянский указал на отсутствие у ГА ООН полномочий для создания трибунала против РФ

Постпредство в ООН заявило, что у Генассамблеи нет полномочий создать «спецтрибунал» по РФ
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Фото: TASS/Zuma
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Генеральная ассамблея (ГА) ООН не имеет полномочий для создания специального трибунала против России, заявил 14 января первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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«Любые подобные инициативы в Генеральной Ассамблее были бы с юридической точки зрения совершенно ничтожными, потому что у Генеральной Ассамблеи нет подобных полномочий», — сказал он в эфире RT.

Полянский отметил, что подобные идеи популярны на Западе, где ее «эксплуатируют с популистскими и политическими целями».

«Но я не вижу здесь какой-то практической основы, кроме как заставить серьезных людей смеяться. Это больше политическая, чем юридическая инициатива», — подчеркнул он.

12 января первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина в этом году представит на рассмотрение Генассамблеи (ГА) ООН проект резолюции о создании специального трибунала против России.

По ее словам, в феврале Киев вынесет на голосование еще один проект резолюции в поддержку «мирного плана» президента страны Владимира Зеленского.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 9 января сообщил, что создание международного трибунала по расследованию действий РФ на Украине, о котором 30 ноября 2022 года заявляла Франция, не стоит того, чтобы тратить время на комментарии этой «нелепой идеи».

Ранее, 5 декабря 2022 года, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного трибунала по Украине «находится на столе». По его мнению, важно то, чтобы Киев «мог привлечь к ответственности виновных за эти вещи». Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает усилия Международного уголовного суда «по сбору доказательств и информации».

В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что инициатива западных стран, которые предложили создать «международный суд по Украине», абсолютно нелегитимна и не окажет никаких последствий на Россию. Дипломат добавил, что, если какие-то люди хотят «выбрасывать деньги на что-то подобное», это является их правом, и Россия не будет этому мешать.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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