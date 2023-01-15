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Зрители в Словакии и Чехии назвали роль Чуриковой в сказке «Морозко» самой запоминающейся

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Фото: Киностудия им. М. Горького
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Зрители в Словакии и Чехии прощаются с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Самой запоминающейся ролью, по мнению ряда зарубежных изданий, осталась Марфушенька из новогодней сказки Александра Роу «Морозко».

Авторы словакского портала Aktuality.sk отметили, что Чурикова в этом причудливом образе буквально ворвалась с экрана в жизни людей.

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«Есть ли среди нас кто-то, кто не думал, а иногда и не пробовал, колоть орехи зубами? Инна Чурикова в роли Марфуши буквально ворвалась в этой причудливой роли с киноэкрана после того, как повторила этот трюк на кастинге и на репетициях перед камерой. Если бы она знала, что за этим последует!» — сказано в публикации.

О знаковой роли Чуриковой вспомнили и в Чехии. Портал Refresher.cz отметил, что актриса снялась в десятках фильмов, сыграла множество ролей в театре и на телевидении и получила множество наград, в том числе «Серебряного медведя» на Берлинале 1984 года за роль в мелодраме «Военно-полевой роман». Однако роль Марфушеньки в «Морозко» стала той, которую вспоминают все зрители при упоминании ее имени.

Говорят, режиссер фильма-сказки Александр Роу настолько был поражен мастерством Чуриковой по колке орехов, что роль Марфуши стала ее сразу же.

С народной артисткой СССР Инной Чуриковой прощаются также на Украине, в Латвии, Эстонии и Болгарии.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в больнице в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет.

Директор «Ленкома» в беседе с «Известиями» назвал ее смерть невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира.

Соболезнования родным и близким актрисы выразили президент России Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, друзья и коллеги Чуриковой.

Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком». В театре 14 и 17 января отменены все спектакли.

Советский и российский актер и режиссер Николай Бурляев заявил, что Чурикова черпала вдохновение из высших энергетических слоев, поэтому обладала тем, что недостижимо для 95% наших актеров. Он рассказал об особой магии артистки и вспомнил несколько эпизодов в 80-х, когда они вместе была в Бельгии на премьере «Военно-полевого романа».

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме». Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».

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