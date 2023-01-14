Вооруженные силы (ВС) РФ способны одержать победу на территории Украины уже в течение этого года, заявил офицер разведки корпуса морской пехоты (КМП) США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.

«Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берет на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик», — сообщил он.

Как объяснил Риттер, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, а свежее западное вооружение не успевает заменять уничтоженное на поле боя. Всё это приведет к поражению украинской армии.

Ранее 14 января официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил о том, что власти Украины не способны истощить Россию с той помощью, которая им поступает со стороны стран Запада, так как подразделения ВСУ не обладают достаточным оснащением и надлежащей подготовкой для того, чтобы отбросить Вооруженные силы (ВС) РФ на рубежи периода до 24 февраля.

До этого, 13 января, Риттер дал неутешительный прогноз для Украины на 2023 год. Он отметил, что ни НАТО, ни Соединенные Штаты, похоже, не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме, а та техника, которая уже была доставлена, в значительной степени уничтожена.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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