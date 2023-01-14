Премьер Молдавии возмутилась падению обломков ракеты на территории страны

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица после появления данных об обнаружении обломков ракеты на севере республики заявила, что инцидент является неуважением молдавского суверенитета.

«Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района», — написала Гаврилица в соцсетях.

Об обнаружении в стране обломков ракеты 14 января заявило МВД Молдавии. Отмечалось, что пограничники нашли обломки вблизи населенного пункта Ларга. Принадлежность ракеты устанавливается.

Как отметил военный эксперт и обозреватель «Известий» Алексей Рамм, судя по опубликованным молдавской стороной снимкам, речь идет о ракете комплекса ЗРК С-300. Такие системы стоят на вооружении ПВО Украины.

Ранее случаи падения украинских противоракет фиксировались в Белоруссии и Польше.