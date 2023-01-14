В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации

Начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России генерал-майор Александр Дудкин вручил государственные награды российским военнослужащим, находящимся на лечении в военно-медицинских учреждениях Министерства обороны в Москве и Подмосковье. Об этом в субботу, 14 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военнослужащих, отличившихся в спецоперации. Им были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

«По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваши героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные силы РФ и страна гордятся вами!» — сказал Дудкин в ходе награждения.



Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время поступившие в медучреждения военнослужащие уже прооперированы и находятся на стадии реабилитации.

«Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь. В госпиталях принимаются все необходимые меры для их скорейшего восстановления», — добавили в ведомстве.

Также сообщается, что после выписки военнослужащих направят на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

Ранее, в конце декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с президентом России сообщил, что за время спецоперации РФ госнаграды получили более 100 тыс. человек, 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации.

Тогда же в ходе заседания Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации, отметив, что российские военнослужащие действуют мужественно, стойко и достойно выполняют свой долг перед Отечеством.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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