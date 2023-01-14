«Россети» восстановили энергоснабжение в Дагестане в зоне ответственности компании, нарушенное из-за снегопада и шквалистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в восстановительных работах участвовали 192 энергетика и 62 единицы техники, в том числе из соседних республик: Чечни, Ингушетии и Северной Осетии-Алании.

«В настоящее время отрабатываются заявки, поступающие в режиме реального времени в контакт-центр, а также проверяется информация, появляющаяся в социальных сетях и СМИ», — добавили в «Россетях».

12-14 января в Дагестане прошел снегопад и дождь, а скорость ветра достигала 28 м/с. Согласно прогнозу, сложные метеоусловия сохранятся в регионе до 15 января включительно.