Минобороны Молдавии отреагировало на падение обломков ракеты в республике

Военные Молдавии не зафиксировали каких-либо нарушений воздушного пространства страны после падения обломков ракеты в Бричанском районе. Об этом в субботу, 14 января, сообщает «Sputnik Молдова» со ссылкой на минобороны республики.

«Системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушения воздушного пространства республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Там же отмечается, что электронные фрагменты ракеты, обнаруженные в Бричанском районе в эту субботу, изучат компетентные органы.



Ранее о падении обломков ракеты на севере Молдавии сообщили в МВД республики. По данным ведомства, их обнаружили патрули погранполиции в районе сектора Ларга (район Бричаны). В МВД заявили, что на фоне ситуации на Украине республика усилила контроль на границе двух государств. Однако об обломках какой ракеты идет речь, не уточнялось.

Как предположил военный эксперт «Известий» Алексей Рамм, упавшая в Молдавии ракета могла быть выпущена из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300, которые состоят на вооружении Украины. По его мнению, в пользу этой версии говорят достаточно большой диаметр ракеты, ее округлая форма, головка самонаведения, а также сохранившиеся надписи на снаряде.

Это уже не первый случай, когда обломки украинских ракет попадают на территории других государств. Как отмечали эксперты, из-за технического состояния ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто сбиваются с курса, из-за чего происходят подобные инциденты.

Так, в конце декабря об обнаружении элементов С-300 заявляли в минобороны Белоруссии. Ракета была обнаружена в Брестской области и сбита белорусской противоракетной обороной. До этого, в середине ноября, украинская ракета С-300 упала в Польше. Тогда погибли два человека.