Министр сельского хозяйства Румынии уснул в прямом эфире после вопроса об Украине

Министр сельского хозяйства Румынии уснул в прямом эфире после вопроса об Украине

2023-01-14 19:55:38

2023-01-14 19:55:38

2023-01-14 19:55:38

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