Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении двух ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК 14 января заявил о повреждении двух теплоэлектростанций (ТЭС) в результате взрывов. Одна из ТЭС вышла из строя.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале компании, обе ТЭС ранее подвергались ударам.

В то же время украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях Украины: Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской. В большинстве регионов вводятся аварийные отключения.

В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях страны.

Как рассказала жительница Харькова «Известиям», в городе наступил полный блэкаут. По ее словам, обесточен весь город, работа метро прекращена.

Заявлений от Минобороны РФ о возможных ударах по объектам инфраструктуры Украины 14 января не поступало.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.