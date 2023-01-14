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Офицер армии США Иствуд констатировал нехватку боеприпасов у США для Украины

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Фото: Global Look Press/Mykola Tys
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Запасы боеприпасов США, которые они могут передать для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), заканчиваются, что, должно быть, очень радует российские власти, заявил 13 января американский офицер в отставке Брент Иствуд в своей статье для 19FortyFive.

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«Согласно новому отчету аналитического центра CSIS, Украина быстро сжигает боеприпасы для 155-мм гаубиц и оставляет США в затруднительном положении. <…> CSIS оценивает это состояние как «красное» для Вооруженных сил Соединенных Штатов, что означает, что маловероятно восстановление запасов в течение пяти лет», — отметил он.

По словам автора статьи, для того чтобы США смогли полностью восстановить свои запасы, может потребоваться от пяти лет и более.

«Промышленной базе может потребоваться до пяти лет, чтобы произвести достаточно патронов для пополнения американских запасов. Это не просто артиллерийские снаряды. Ракетам Javelin и Stinger может потребоваться от шести до восьми лет, чтобы они вошли в арсенал США», — отметил Иствуд.

Ранее, 13 января, старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), полковник корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил о том, что Пентагону потребуется в среднем около пяти-шести лет, чтобы восстановить запасы оружия и боеприпасов, которые практически иссякли из-за помощи Украине.

До этого, 6 января, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух».

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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