Актер Андрей Ургант назвал большой потерей смерть Инны Чуриковой

Актер Андрей Ургант 14 января в беседе с «Известиями» заявил о том, что смерть Инны Чуриковой является большой потерей для театрального сообщества.

«Я всегда ей восхищался. Она удивительная актриса. К сожалению, о ней как о человеке ничего сказать не могу, я видел ее только на сцене и в кино. Ну и в коридоре театра, конечно, всегда вежливо с ней здоровался. Мы с ней были знакомы, и я горжусь этим знакомством», — сообщил он.

По словам Урганта, творчество Чуриковой очень сложно подвергать анализу из-за того, личностью какого масштаба она была.

«Еще это огромная потеря для нашего русского театрального киноискусства и вообще для нашей культуры. Она целый мир, целая планета. И для того чтобы проанализировать ее жизнь, ее творчество, нужно написать большие труды. Она — это веха в истории нашего искусства российского», — заключил актер.

Ранее в этот день директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре. Кроме того, Варшавер предупредил, что спектакли, которые должны были пройти 14 и 17 января в театре «Ленком», отменены.

Как сообщил источник «Известий», Чурикова 4 января была госпитализирована в Боткинскую больницу. По словам собеседника, артистку из дома забирала частная «скорая», чтобы отвезти в больницу. Состояние Чуриковой на тот момент оценивалось как тяжелое.