Актер Андрей Ургант назвал большой потерей смерть Инны Чуриковой

Актер Андрей Ургант 14 января в беседе с «Известиями» заявил о том, что смерть Инны Чуриковой является большой потерей для театрального сообщества.
«Я всегда ей восхищался. Она удивительная актриса. К сожалению, о ней как о человеке ничего сказать не могу, я видел ее только на сцене и в кино. Ну и в коридоре театра, конечно, всегда вежливо с ней здоровался. Мы с ней были знакомы, и я горжусь этим знакомством», — сообщил он.
По словам Урганта, творчество Чуриковой очень сложно подвергать анализу из-за того, личностью какого масштаба она была.
«Еще это огромная потеря для нашего русского театрального киноискусства и вообще для нашей культуры. Она целый мир, целая планета. И для того чтобы проанализировать ее жизнь, ее творчество, нужно написать большие труды. Она — это веха в истории нашего искусства российского», — заключил актер.
Ранее в этот день директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре. Кроме того, Варшавер предупредил, что спектакли, которые должны были пройти 14 и 17 января в театре «Ленком», отменены.
Как сообщил источник «Известий», Чурикова 4 января была госпитализирована в Боткинскую больницу. По словам собеседника, артистку из дома забирала частная «скорая», чтобы отвезти в больницу. Состояние Чуриковой на тот момент оценивалось как тяжелое.
Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий»
Фото: «Ленфильм»
С 15 лет Чурикова участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. Поступить в театральное училище им. Б. Щукина на актерский факультет смогла только с третьей попытки. В 1965 году окончила его с красным дипломом
Фото: РИА Новости/Александр Лыскин
Дебютом Чуриковой на сцене «Ленкома» была роль Неле в «Тиле»
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Кадры из фильма Александра Роу «Морозко». Марфушка стала одной из главных ролей Инны Чуриковой
Фото: РИА Новости
Кинокарьера актрисы началась в 1960-м с роли в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском», после этого она получила роль в кинохите Георгия Данелии «Я шагаю по Москве»
Фото: Global Look/Igor Gnevashev
На счету Инны Чуриковой более 60 ролей в кинофильмах и сериалах. В 2019 году она получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство
Фото: Global Look/Natalia Shakhanova
Чурикова была лауреатом множества престижных премий, включая Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых и премию Ленинского комсомола. Артистка также являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
Фото: Global Look/Ekaterina Tsvetkova
В главной роли в спектакле «Аквитанская львица» по мотивам бродвейской пьесы Джеймса Голдмана «Лев зимой»
Фото: Global Look/ Ekaterina Tsvetkova
Актеры Инна Чурикова и Николай Караченцов во время сбора труппы театра «Ленком»
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Актриса снималась и в картинах, созданных ее мужем кинорежиссером Глебом Панфиловым
Фото: РИА Новости/кинокомпания «Сагиттариус-Д»
Наиболее известны роли Чуриковой в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли»
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков