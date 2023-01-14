Скляр назвал умершую Чурикову сильным и необыкновенным человеком

Непредсказуемость такого сильного и необыкновенного человека, как Инна Чурикова, заставила тысячи людей, как режиссеров, так и зрителей, от всего сердца полюбить ее, заявил «Известиям» народный артист России Игорь Скляр.
«Думаю, это вечная ее непредсказуемость, которая полюбилась сначала режиссеру, а потом зрителю. Как человек, который делает то, что от людей часто не ждешь в определенных ситуациях. Когда другой бы опечалился и заплакал, она вдруг озаряла всё улыбкой. Мне кажется, что Инна — человек сильный и необыкновенный. Угадать ее было сложно даже мне, хотя мы были хорошо знакомы», — рассказал артист.
Он добавил, что смерть актрисы стала для него не просто уходом коллеги, а потерей близкого человека.
Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет. По данным «Известий», последние дни актриса провела в Боткинской больнице. Туда она была доставлена 4 января в тяжелом состоянии. Среди диагнозов помимо хронических заболеваний была обнаружена внутритазовая гематома.
В разговоре с «Известиями» ранее в этот день директор «Ленкома» Марк Варшавер подчеркнул, что прощание состоится в «Ленкоме», где Чурикова служила с 1975 года. Похороны назначены на 17 января. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.
Соболезнования в связи с кончиной народной артистки выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова и десятки коллег Чуриковой.
Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий»
Фото: «Ленфильм»
С 15 лет Чурикова участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. Поступить в театральное училище им. Б. Щукина на актерский факультет смогла только с третьей попытки. В 1965 году окончила его с красным дипломом
Фото: РИА Новости/Александр Лыскин
Дебютом Чуриковой на сцене «Ленкома» была роль Неле в «Тиле»
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Кадры из фильма Александра Роу «Морозко». Марфушка стала одной из главных ролей Инны Чуриковой
Фото: РИА Новости
Кинокарьера актрисы началась в 1960-м с роли в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском», после этого она получила роль в кинохите Георгия Данелии «Я шагаю по Москве»
Фото: Global Look/Igor Gnevashev
На счету Инны Чуриковой более 60 ролей в кинофильмах и сериалах. В 2019 году она получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство
Фото: Global Look/Natalia Shakhanova
Чурикова была лауреатом множества престижных премий, включая Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых и премию Ленинского комсомола. Артистка также являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
Фото: Global Look/Ekaterina Tsvetkova
В главной роли в спектакле «Аквитанская львица» по мотивам бродвейской пьесы Джеймса Голдмана «Лев зимой»
Фото: Global Look/ Ekaterina Tsvetkova
Актеры Инна Чурикова и Николай Караченцов во время сбора труппы театра «Ленком»
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Актриса снималась и в картинах, созданных ее мужем кинорежиссером Глебом Панфиловым
Фото: РИА Новости/кинокомпания «Сагиттариус-Д»
Наиболее известны роли Чуриковой в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли»
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков