Скляр назвал умершую Чурикову сильным и необыкновенным человеком

Непредсказуемость такого сильного и необыкновенного человека, как Инна Чурикова, заставила тысячи людей, как режиссеров, так и зрителей, от всего сердца полюбить ее, заявил «Известиям» народный артист России Игорь Скляр.

«Думаю, это вечная ее непредсказуемость, которая полюбилась сначала режиссеру, а потом зрителю. Как человек, который делает то, что от людей часто не ждешь в определенных ситуациях. Когда другой бы опечалился и заплакал, она вдруг озаряла всё улыбкой. Мне кажется, что Инна — человек сильный и необыкновенный. Угадать ее было сложно даже мне, хотя мы были хорошо знакомы», — рассказал артист.

Он добавил, что смерть актрисы стала для него не просто уходом коллеги, а потерей близкого человека.

Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет. По данным «Известий», последние дни актриса провела в Боткинской больнице. Туда она была доставлена 4 января в тяжелом состоянии. Среди диагнозов помимо хронических заболеваний была обнаружена внутритазовая гематома.

В разговоре с «Известиями» ранее в этот день директор «Ленкома» Марк Варшавер подчеркнул, что прощание состоится в «Ленкоме», где Чурикова служила с 1975 года. Похороны назначены на 17 января. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Соболезнования в связи с кончиной народной артистки выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова и десятки коллег Чуриковой.