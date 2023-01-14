Принц Гарри рассказал, что в черновике было достаточно материала, чтобы написать еще одну книгу

Британский принц Гарри заявил, что у него было достаточно материала для написания еще одной книги. В черновике насчитывалось 800 страниц, но его сократили до 400, сообщил герцог Сассекский. Принц предпочел не выпускать дополнительные мемуары, считая, что его отец король Карл III и брат наследный принц Уильям никогда бы его за это не простили, передает телеканал «Известия». Гарри объяснил, что его действия в отношении королевского дома — не попытка разрушить монархию, а стремление спасти ее членов от себя. Книга принца Гарри «Запасной» в Британии разошлась рекордным тиражом — 400 тыс. экземпляров. Она стала самым быстро продаваемым нехудожественным произведением в стране. В автобиографии принц рассказал о драке со своим братом Уильямом, убийстве 25 человек во время службы в Афганистане, а также об употреблении наркотиков.

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