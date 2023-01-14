Румынский министр уснул в прямом эфире во время обсуждения Украины

Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул во время обсуждения негативных последствий конфликта на Украине. Об этом в субботу, 14 января, сообщает румынский телеканал Digi24.

Как отмечает телеканал, обсуждение проходило в прямом эфире Antena 3. Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство.

«Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп», — сообщает Digi24.

Журналистка несколько раз позвала спящего чиновника, однако тот не отреагировал, после чего она пообещала перезвонить.

Кадры с эфира на Antena 3 быстро распространились в соцсетях и стали вирусными. Заснувший в прямом эфире министр инцидент пока не комментировал.

Румынские СМИ между тем сообщили, что власти готовятся сократить финансовую помощь украинским беженцам, указав, что с февраля на украинцев было потрачено свыше €565 млн.

Ранее в этом месяце стало известно, что НАТО планирует перебросить в Румынию самолеты, оснащенные авиационной системой предупреждения и контроля (AWACS). Самолеты предназначены для наблюдения за российской военной активностью, их переправят из Германии 17 января.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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