Румынский министр уснул в прямом эфире во время обсуждения Украины
Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул во время обсуждения негативных последствий конфликта на Украине. Об этом в субботу, 14 января, сообщает румынский телеканал Digi24.
Как отмечает телеканал, обсуждение проходило в прямом эфире Antena 3. Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство.
«Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп», — сообщает Digi24.
Журналистка несколько раз позвала спящего чиновника, однако тот не отреагировал, после чего она пообещала перезвонить.
Кадры с эфира на Antena 3 быстро распространились в соцсетях и стали вирусными. Заснувший в прямом эфире министр инцидент пока не комментировал.
Румынские СМИ между тем сообщили, что власти готовятся сократить финансовую помощь украинским беженцам, указав, что с февраля на украинцев было потрачено свыше €565 млн.
Ранее в этом месяце стало известно, что НАТО планирует перебросить в Румынию самолеты, оснащенные авиационной системой предупреждения и контроля (AWACS). Самолеты предназначены для наблюдения за российской военной активностью, их переправят из Германии 17 января.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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