Военный эксперт определил упавшую в Молдавии ракету как боеприпас С-300

Упавшая в Молдавии ракета могла быть выпущена из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Такое предположение в субботу, 14 января, высказал военный эксперт «Известий» Алексей Рамм.

«Судя по фото, это ракета от ЗРК С-300. О том, что снаряд принадлежит именно этой системе, говорят достаточно большой диаметр ракеты, ее округлая форма, головка самонаведения, а также надписи, которые видны на обломках», — считает эксперт.

О падении обломков ракеты на севере Молдавии сообщили в субботу в МВД республики. По данным ведомства, их обнаружили патрули погранполиции в районе сектора Ларга (район Бричаны). Однако какой именно ракете принадлежат обнаруженные обломки, не уточнялось. В МВД также отметили, что на фоне ситуации на Украине республика усилила контроль на границе двух государств.

О падении снарядов от комплекса С-300, которые состоят на вооружении Украины, сообщалось и раньше. Так, в конце декабря о падении обломков украинской ракеты на своей территории заявили в минобороны Белоруссии. Снаряд от комплекса С-300 в Брестской области сбила белорусская противоракетная оборона (ПВО).

До этого, в середине ноября, украинская ракета С-300 упала в Польше. Тогда погибли два человека. При этом украинская сторона изначально настаивала, что ракета якобы принадлежит РФ. Однако снимки с места происшествия подтвердили, что это снаряд от С-300.

Как отмечали эксперты, из-за технического состояния украинские ракеты часто сбиваются с курса, из-за чего происходят подобные инциденты.