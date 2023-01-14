Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич указал на попытку главы Косово сделать из себя нового Зеленского
Общество
Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище
Мир
Представитель Эрдогана отметил неспособность Киева истощить Россию
Наука
Экипаж «Союза МС-22» в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях
Мир
Посольство РФ назвало последствия отправки Киеву британских танков Challenger 2
Мир
МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики
Мир
В Турции заявили о необходимости привлечь США и ЕС к переговорам по Украине
Мир
В Харькове заявили об обесточивании большинства районов
Общество
Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой
Политика
Пушилин опроверг информацию о переносе столицы ДНР из Донецка в Мариуполь
Мир
Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии
Общество
Скляр назвал умершую Чурикову сильным и необыкновенным человеком

Военный эксперт определил упавшую в Молдавии ракету как боеприпас С-300

Военный эксперт Рамм: на территории Молдавии, вероятнее всего, упала украинская ракета от ЗРК С-300
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Упавшая в Молдавии ракета могла быть выпущена из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Такое предположение в субботу, 14 января, высказал военный эксперт «Известий» Алексей Рамм.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

«Судя по фото, это ракета от ЗРК С-300. О том, что снаряд принадлежит именно этой системе, говорят достаточно большой диаметр ракеты, ее округлая форма, головка самонаведения, а также надписи, которые видны на обломках», — считает эксперт.

О падении обломков ракеты на севере Молдавии сообщили в субботу в МВД республики. По данным ведомства, их обнаружили патрули погранполиции в районе сектора Ларга (район Бричаны). Однако какой именно ракете принадлежат обнаруженные обломки, не уточнялось. В МВД также отметили, что на фоне ситуации на Украине республика усилила контроль на границе двух государств.

О падении снарядов от комплекса С-300, которые состоят на вооружении Украины, сообщалось и раньше. Так, в конце декабря о падении обломков украинской ракеты на своей территории заявили в минобороны Белоруссии. Снаряд от комплекса С-300 в Брестской области сбила белорусская противоракетная оборона (ПВО).

До этого, в середине ноября, украинская ракета С-300 упала в Польше. Тогда погибли два человека. При этом украинская сторона изначально настаивала, что ракета якобы принадлежит РФ. Однако снимки с места происшествия подтвердили, что это снаряд от С-300.

Как отмечали эксперты, из-за технического состояния украинские ракеты часто сбиваются с курса, из-за чего происходят подобные инциденты.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023