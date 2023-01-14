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Экипаж «Союза МС-22» в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях

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Фото: ТАСС/Zuma
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Госкорпорация «Роскосмос» сообщила о принятых мерах для безопасного возвращения экипажа корабля «Союз МС-22» на поверхность планеты. Об этом 14 января рассказала пресс-служба компании в Telegram-канале.

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«Роскосмос» и космические агентства стран — партнеров по МКС приняли меры для обеспечения безопасного возвращения экипажа станции на Землю в случае аварии до прибытия корабля «Союз МС-23». Из-за нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22» его экипаж — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио — вернется на Землю на «Союзе МС-23», который должен пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля», — сообщили в корпорации.

Отмечается, что все системы корабля работают штатно, но если авария произойдет до прибытия «Союза МС-23», то тогда экипаж будет вынужден экстренно эвакуироваться на Землю.

«Кресло Франциско Рубио решено временно переместить из «Союза МС-22» в корабль Crew Dragon (работы пройдут 17–18 января). При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на нем, а космонавты «Роскосмоса» — на «Союзе МС-22», — сообщили в компании.

Как пояснили в «Роскосмосе», спуск двух человек вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22». Отмечается, что после прибытия на МКС корабля «Союз МС-23» кресла всех трех космонавтов будут перенесены туда.

Ранее, 11 января, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил о том, что корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором отстыкуют и приземлят спустя одну-две недели после прибытия корабля «Союз МС-23» к МКС. Крикалев добавил, что посадка корабля запланирована в штатном районе на территории Казахстана. В тот же день глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме.

О повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22» стало известно 15 декабря 2022 года. Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

Позднее, 29 декабря, представитель американского космического агентства Келли Хампфрис рассказала, что российско-американская команда специалистов NASA и «Роскосмоса» изучает варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22».

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