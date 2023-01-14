«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности 15 января. Росгидрометцентр предупреждает: в области ожидается сильный ветер с порывами до 15–17 м/с, передает телеканал «Известия». Власти просят жителей Северной столицы быть осторожными и обходить шаткие конструкции. Ранее более 20 самолетов не смогли сесть в Пулково из-за сильного ветра. Пилотам пришлось идти на посадку на запасных аэродромах.

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