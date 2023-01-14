Заслуженная артистка РФ Рутберг назвала огромной потерей уход Чуриковой из жизни

Заслуженные артистки России Ирина Пегова и Юлия Рутберг 14 января в беседе с «Известиями» поделились своими воспоминаниями о скончавшейся сегодня народной артистке СССР Инне Чуриковой.

По словам Пеговой, Чурикова была уникальной актрисой.

«Она уникальная! Только комплименты слышала от нее в свой адрес. Как и я ей говорила только комплименты по поводу ее ролей», — отметила она.

В свою очередь, Рутберг рассказала о том, что уход из жизни Чуриковой стал потерей для всей планеты.

«Это горе для всего земного шара. Потому что она не просто выдающаяся артистка русской культуры, ее знает весь мир. Она во многом определяла русский кинематограф не только на родине, но и за рубежом. А в тандеме с Глебом Анатольевичем Панфиловым, с которым они сделали такое количество фильмов, она была одной из визитных карточек русского искусства на огромном количестве кинофестивалей», — рассказала актриса.

Рутберг также подчеркнула, что Чурикова была также талантливой актрисой театра и примой «Ленкома» на протяжении многих лет.

«Инна Михайловна была золотым запасом нашей страны, и мне выпала честь ее очень давно знать и играть с ней в спектакле «Аудиенция». Поэтому я могу сказать, что из старшего поколения великих людей лучше партнерши на сцене у меня не было никогда», — отметила актриса.

Ранее в этот день директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре. Кроме того, Варшавер предупредил, что спектакли, которые должны были пройти 14 и 17 января в театре «Ленком», отменены.

0_1 Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий» Фото: «Ленфильм» RIA_50680 С 15 лет Чурикова участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. Поступить в театральное училище им. Б. Щукина на актерский факультет смогла только с третьей попытки. В 1965 году окончила его с красным дипломом Фото: РИА Новости/Александр Лыскин RIA_432497 Дебютом Чуриковой на сцене «Ленкома» была роль Неле в «Тиле» Фото: РИА Новости/Борис Кауфман RIA_781104 Кадры из фильма Александра Роу «Морозко». Марфушка стала одной из главных ролей Инны Чуриковой Фото: РИА Новости 19660331_gaf_rg10_001 Кинокарьера актрисы началась в 1960-м с роли в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском», после этого она получила роль в кинохите Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» Фото: Global Look/Igor Gnevashev 20160726_gaf_rs67_011 На счету Инны Чуриковой более 60 ролей в кинофильмах и сериалах. В 2019 году она получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство Фото: Global Look/Natalia Shakhanova 20120923_gaf_rt16_021 Чурикова была лауреатом множества престижных премий, включая Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых и премию Ленинского комсомола. Артистка также являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Global Look/Ekaterina Tsvetkova 20101009_gaf_rt16_017 В главной роли в спектакле «Аквитанская львица» по мотивам бродвейской пьесы Джеймса Голдмана «Лев зимой» Фото: Global Look/ Ekaterina Tsvetkova RIA_1244057 Актеры Инна Чурикова и Николай Караченцов во время сбора труппы театра «Ленком» Фото: РИА Новости/Илья Питалев RIA_500011 Актриса снималась и в картинах, созданных ее мужем кинорежиссером Глебом Панфиловым Фото: РИА Новости/кинокомпания «Сагиттариус-Д» RIA_2817966 Наиболее известны роли Чуриковой в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Как сообщил источник «Известий», Чурикова 4 января была госпитализирована в Боткинскую больницу. По словам собеседника, артистку из дома забирала частная «скорая», чтобы отвезти в больницу. Состояние Чуриковой на тот момент оценивалось как тяжелое.