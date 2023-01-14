Заслуженная артистка РФ Рутберг назвала огромной потерей уход Чуриковой из жизни
Заслуженные артистки России Ирина Пегова и Юлия Рутберг 14 января в беседе с «Известиями» поделились своими воспоминаниями о скончавшейся сегодня народной артистке СССР Инне Чуриковой.
По словам Пеговой, Чурикова была уникальной актрисой.
«Она уникальная! Только комплименты слышала от нее в свой адрес. Как и я ей говорила только комплименты по поводу ее ролей», — отметила она.
В свою очередь, Рутберг рассказала о том, что уход из жизни Чуриковой стал потерей для всей планеты.
«Это горе для всего земного шара. Потому что она не просто выдающаяся артистка русской культуры, ее знает весь мир. Она во многом определяла русский кинематограф не только на родине, но и за рубежом. А в тандеме с Глебом Анатольевичем Панфиловым, с которым они сделали такое количество фильмов, она была одной из визитных карточек русского искусства на огромном количестве кинофестивалей», — рассказала актриса.
Рутберг также подчеркнула, что Чурикова была также талантливой актрисой театра и примой «Ленкома» на протяжении многих лет.
«Инна Михайловна была золотым запасом нашей страны, и мне выпала честь ее очень давно знать и играть с ней в спектакле «Аудиенция». Поэтому я могу сказать, что из старшего поколения великих людей лучше партнерши на сцене у меня не было никогда», — отметила актриса.
Ранее в этот день директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре. Кроме того, Варшавер предупредил, что спектакли, которые должны были пройти 14 и 17 января в театре «Ленком», отменены.
Народная артистка СССР Инна Чурикова, отдавшая 30 лет театру «Ленком», где ее называли царицей сцены, скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Какой мы ее запомним — в фотогалерее «Известий»
Как сообщил источник «Известий», Чурикова 4 января была госпитализирована в Боткинскую больницу. По словам собеседника, артистку из дома забирала частная «скорая», чтобы отвезти в больницу. Состояние Чуриковой на тот момент оценивалось как тяжелое.