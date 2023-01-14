В Харькове заявили об обесточивании большинства районов

Большинство районов Харькова остались без света после взрывов, которые раздались ранее 14 января в городе. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Известно, что в городе остановлена работа метро. В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Утром в субботу власти Харькова сообщали о повреждении объектов критической и промышленной инфраструктуры города в результате взрывов.

По данным СМИ, хлопки раздавались в субботу также в Киеве, Одессе, Винницкой и Днепропетровской областях. В ряде регионов ввели экстренные отключения электричества.

Заявлений от Минобороны РФ о возможных ударах по инфраструктурным объектам Украины 14 января не поступало.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.